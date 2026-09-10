След срещата Радев-Макрон: България с важна крачка към европейския космически елит

Продължава вторият ден от визитата на българската делегация във Франция, където се провежда Международната среща на върха по космическите въпроси. В сърцето на Париж над 2000 участници и близо 120 международни делегации дискутират ключови теми, свързани с технологичната независимост и бъдещето на Европа в Космоса.

В рамките на днешната програма са предвидени редица двустранни срещи. Водената от премиера Румен Радев делегация включва вицепремиера Атанас Пеканов и министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Стратегическата автономия и ролята на България

Днес премиерът Румен Радев подчерта изключителното значение на българското участие в форума:

„Много важно и силно е участието на България в този международен симпозиум, посветен на Космоса. Ако уважаваме историята, трябва да признаем, че президентът Макрон беше първият, който отвори дебата за стратегическа европейска автономия. Днешният форум е продължение на тази визия. Можем наистина да бъдем горди с постиженията на България в областта на Космоса - както в исторически план, така и днес. Всяка държава трябва да допринася за развитието на тази силна европейска космическа екосистема, а България вече прави много“, заяви Радев.

Премиерът обърна внимание и на националните инициативи в сектора:

„Много се радвам, че преди няколко месеца държавата подписа меморандум именно с „ЕндуроСат“ за превръщането на авиобаза „Доброславци" в развоен център за Космос и отбранителна индустрия. Интересът към тази зона вече е голям и съм сигурен, че когато имаме силна политическа воля от страна на правителството и такива иновативни, агресивно развиващи се компании, успехът е сигурен.“

В заключение той посочи глобалния контекст и нуждата от обединение на континента:

„Виждаме, че Космосът в САЩ и Китай се развива с бурни темпове. Единственият начин ние да бъдем конкурентоспособни и да запазим суверенитет в науката, космоса и високите технологии е да преодолеем фрагментацията в Европа.“

Историческо споразумение в Елисейския дворец

Припомняме, че вчера българската компания за аерокосмическа техника „ЕндуроСат“ и френската „Арианспейс“ подписаха меморандум за сътрудничество. Официалното подписване се състоя в Елисейския дворец в присъствието на премиера Румен Радев и френския президент Еманюел Макрон, след което българският министър-председател бе гост на официалния прием, даден от държавния глава на Франция.

Оценявайки документа, премиерът Радев изтъкна: "Това не е обикновено споразумение за партньорство. Това е нещо много по-силно - то отваря вратата към едно наистина дълбоко и взаимноизгодно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и Космоса. Ако искаме Европа да бъде силна, сигурна и просперираща, трябва да развиваме тази европейска космическа и технологична екосистема. България вече е важна част от нея."

По думите му партньорството отрежда достойно място на страната ни в европейския космически сектор. Българската фирма „ЕндуроСат“ е сред най-динамичните в бранша, като през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити от всички останали европейски компании, взети заедно. С новото споразумение компанията вече инвестира във Франция и ще може да използва френски ракети-носители за своите спътници.