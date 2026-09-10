Борисов удари ДБ: Сами си режат подкрепата за Гюров и Кандев

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към „Демократична България“ и обвини формацията, че с поведението си сама подкопава шансовете за по-широка подкрепа за Андрей Гюров и Георги Кандев. Според него ДБ е поставила кадровата битка за новия Висш съдебен съвет пред президентската кампания и с постоянните си изказвания по темата отблъсква потенциални избиратели. Борисов подчерта, че към момента с ГЕРБ не са водени разговори за подкрепа на двойката и че той е забранил подобни преговори.

Не можете да им кажете по команда за кого да гласуват

Борисов постави акцент върху избирателите на ГЕРБ, които по думите му не разпознават свои представители сред кандидатите в президентската надпревара. Той заяви, че стотици хиляди хора не могат просто да бъдат насочени по команда към определена кандидат-президентска двойка.

Според лидера на ГЕРБ именно тук ДБ прави сериозна политическа грешка - вместо да търси подкрепа извън твърдото си ядро, с острия си тон и кадровите си претенции създава допълнителни прегради пред нея.

Борисов напомни и нещо, което според него ДБ удобно пропуска - Андрей Гюров вече е получавал подкрепа от ГЕРБ при избора му за подуправител на БНБ. С това той даде да се разбере, че партията му не е отхвърляла автоматично кандидатури, идващи от този политически спектър, но няма намерение да подписва празен чек за президентската надпревара.

ВСС първо трябва да мине през изслушванията

По темата за новия състав на Висшия съдебен съвет Борисов също остави вратата затворена за предварителни договорки. Той заяви, че ГЕРБ ще определи позицията си за отделните кандидати едва след като те минат през изслушванията и представят своите концепции.

По думите му до момента никой не е преговарял с партията за подкрепа на конкретни имена. Борисов използва случая, за да атакува ДБ, че именно кадровите решения в съдебната власт отново се превръщат в център на политическото им поведение.

Посланието му беше ясно - ГЕРБ няма да приема списъци на доверие и няма да се включва в предварително разпределение на подкрепа, преди кандидатите да бъдат публично оценени.

Борисов постави под въпрос и президентската стратегия на ДБ

Лидерът на ГЕРБ изрази съмнение и доколко ДБ има ясна линия в президентската кампания. По думите му остава въпросът дали формацията не разпределя симпатиите си между повече от един кандидат и дали това няма да доведе до допълнително раздробяване на гласовете в близък политически спектър.

Така критиката му към ДБ се разви в две посоки едновременно - че формацията прави ВСС свой основен политически приоритет и че в същото време не успява да изгради достатъчно широка президентска подкрепа.

Борисов на практика предупреди, че натискът върху други партии няма да произведе автоматично гласове за Гюров и Кандев. Според него всяка подкрепа трябва да бъде спечелена, а не приемана предварително за даденост.