Радев даде присъдата на решението на ГЕРБ

ГЕРБ имаше кандидати за всичко, явно времената се смениха. Така премиерът Румен Радев коментира в Пловдив информацията, че политическа партия ГЕРБ няма да издигне кандидати за президенти и вицепрезиденти.

разширението на производствени мощности на високотехнологичния завод на "ЗиЕс Юръп", разположен на територията на "Тракия икономическа зона" - Индустриална зона Марица, с. Радиново.

"Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко - за местната власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха", каза Радев, цитиран от БНТ.

Радев коментира и информации в медиите, че предстоят промени в правителството.

"Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали", заяви премиерът и добави в отговор на въпрос да очакваме ли промени в състава на Министерския съвет: "Не, не очаквайте!".