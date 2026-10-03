Днес е голям празник! Три красиви имена черпят, а огледалото е опасно

На 3 октомври православната църква чества паметта на свещеномъченик Дионисий Ареопагит – един от ранните последователи на християнството, чието обръщане към вярата е свързано с проповедта на свети апостол Павел в Атина.

На този ден се почита и преподобни Йоан Хозевит.

От „незнайния Бог“ до Христовата вяра

За срещата на Дионисий с апостол Павел се разказва в библейската книга „Деяния на апостолите“.

Когато пристигнал в Атина – град, прочут със своите философи и езически храмове, Павел забелязал жертвеник с надпис „На незнайния Бог“.

Пред събраните в Ареопага знатни и учени атиняни апостолът обяснил, че именно за този непознат за тях Бог е дошъл да проповядва – Бога, Който е създал света и дава на хората живот и дихание.

Павел говорил за разликата между живия и всемогъщ Бог и бездушните идоли, както и за Христовото възкресение, покаянието и вечния живот.

Мнозина посрещнали думите му с недоверие. Имало обаче и хора, които повярвали. Сред тях бил Дионисий, член на Ареопага.

Според църковното предание той приел християнството заедно с целия си дом и впоследствие станал ученик и сподвижник на апостол Павел.

От атински аристократ до епископ

Преданието разказва, че Дионисий прекарал три години край апостола, изучавайки непосредствено от него Христовото учение. Това било време, когато голяма част от него все още се предавала устно – от апостолите към техните ученици и приемници.

По-късно Дионисий бил изпратен да проповядва в Атина като епископ.

Църковното предание свързва името му и с Йерусалим, където той бил заедно с други апостоли при Успението на Божията майка.

Според житийната традиция Дионисий проповядвал и в Галия, на територията на днешна Франция. По време на гоненията срещу християните при император Домициан претърпял мъчения и бил посечен с меч около 96 г.

Кой има имен ден днес

На 3 октомври повод да почерпят имат носещите имената:

Денис, Денислав и Денислава.

Птиците издават каква зима идва

С 3 октомври са свързани и редица народни поверия. В миналото хората внимателно наблюдавали природата, опитвайки се да разберат какво време ги очаква.

Ако птиците започнат да се събират на големи ята, това се приемало като предупреждение за скорошно застудяване и лошо време.

Ясният и слънчев ден пък вещаел още около две седмици без слана.

Появата на полска мишка в дома се смятала за знак, че предстои тежка и студена зима.

Защо според поверието не трябва да се гледаме в огледалото

Сред старите вярвания има и далеч по-любопитни забрани.

Според едно от тях на 3 октомври човек не трябва да се оглежда в огледало, защото рискувал да си навлече „40 неприятности“.

В някои фолклорни традиции денят се свързвал и с представата, че злите сили са особено активни, затова хората предпочитали да не се отдалечават ненужно от дома си.

За защита носели клонче от трепетлика, което възприемали като талисман срещу злото.

Тези обичаи принадлежат към народните вярвания и не са част от православното църковно учение.

За християните 3 октомври остава преди всичко ден за почит към свети Дионисий Ареопагит и молитва за духовна сила и закрила.