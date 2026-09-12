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Деца на лагер в манастир

Деца на лагер в манастир

Манастирът "Св. Георги Победоносец" край град Хаджидимово и тази година посреща децата от Неврокопска епархия на лагер в светата обител. Тази година т...

24 юни | 5:20
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