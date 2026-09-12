Втора река излезе от коритото си. Бедствие и Пиринско ВИДЕО
Най-критична е ситуацията в района на Хаджидимово
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Най-критична е ситуацията в района на Хаджидимово
Това е начало на нова страница, всички застават зад лидера Пеевски, заяви зам. председателят Ревански
Парите са били скрити в сандък
Рокади в структурата на ГЕРБ в Хаджидимово
Манастирът "Св. Георги Победоносец" край град Хаджидимово и тази година посреща децата от Неврокопска епархия на лагер в светата обител. Тази година т...
Българи и гърци атакуват манастира, за да се помолят за изцеление пред светинята Хиляди миряни ще атакуват манастира "Свети Великомъченик Георги Побе...
Хиляди миряни ще атакуват манастира „Свети Великомъченик Георги Победоносец" в Хаджидимово още в четвъртък. В навечерието на храмовия празник, който е...
Голям пожар вилня в къща в град Хаджидимово в сряда през деня. Сигнал за огнения инцидент е подаден на телефон 112 в 14:25 часа. Съобщено е за лумнал...
Всяко лято манастирът става православен лагер Хора преспиват в светата обител с молитви за здраве и изцеление "Свети вмчк. Георги Победоносец" край...
Жена полетя от 3-ия етаж на дома си в Сандански Хаджидимово. Самоубийство на 54-годишния Велик Ш. потресе жителите на град Хаджидимово. Мъжът се обе...
Благоевград. 32-годишен мъж се удави за броени секунди в Горните водоеми край град Хаджидимово. Нелепата драма се случи след 15,30 часа в неделя във в...
Благоевград. Православни християни от страната и чужбина ще посрещнат Възкресение Христово в Хаджидимовския манастир „Свети Великомъченик Георги". Ран...
Благоевград. За четвърта поредна година в Информационния център на евродепутата Мария Габриел в Хаджидимово отвори врати „Първомартенска работилница"....
Благоевград. По инициатива на Инфоцентъра на евродепутата Мария Габриел и читалище „Яне Сандански" учениците от 1-ви до 4-ти клас в Хаджидимово бяха з...
Гоце Делчев. На 19 октомври се отбелязва Деня на благотворителността, което е повод да отворим сърцата си и да помогнем на нуждаещите се. Това направи...
Благоевград. Най-сетне запечатаха скандалния хотелски комплекс на щерката на кмета на община Хаджидимово Людмил Терзиев. Това стана след решение на Со...
Благоевград. Напливът от миряни в манастира „Свети Георги" в Хаджидимово започна още в неделя. Десетки българи и гърци нощуваха край светата обител в...
Хаджидимово. Заместник-председателят на ПП ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб на партията Цветан Цветанов посети две шивашки фирми в Ха...