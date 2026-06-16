300 милиарда долара срещу мир

Съединените щати са предложили на Иран достъп до мащабен фонд за възстановяване на стойност 300 милиарда долара като част от подготвяното рамково мирно споразумение между двете държави.

Според високопоставен представител на Белия дом средствата няма да бъдат предоставени автоматично. Достъпът до фонда ще зависи изцяло от това дали Техеран изпълнява поетите ангажименти и докаже, че окончателно се е отказал от стремежа си да разработва ядрено оръжие.

Вашингтон поставя и друго важно условие – нито един долар от бъдещото финансиране не трябва да бъде използван за подкрепа на терористични организации или за дестабилизиране на Близкия изток.

По-рано американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че държавите от Персийския залив могат да участват във финансирането на бъдещия фонд.

САЩ и Иран вече постигнаха принципно споразумение за прекратяване на войната и възстановяване на корабоплаването през Ормузки проток. Засега обаче подробностите остават ограничени, а анализатори определят договореното като първа стъпка към по-мащабно окончателно споразумение.

Макар двете страни вече да са подписали дигитален меморандум за разбирателство, официалната церемония по сключването на мирното споразумение се очаква в петък в Швейцария.

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