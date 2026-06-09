Зеленски с голяма новина за САЩ и края на войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в понеделник, че е провел "позитивен" разговор с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър и похвали тяхната готовност да работят за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна през следващите седмици, съобщи Bulgaria ON AIR.

"Много позитивен разговор", написа Зеленски в приложението Telegram по повод разговора, проведен по време на престой в молдовската столица Кишинев, пише France 24.

"Благодарен съм за готовността да се работи възможно най-активно още през идните седмици, за да се даде нов тласък на дипломацията за прекратяване на войната, която Русия води срещу Украйна", допълни той.

Зеленски се завръщаше в Киев след разговори в Лондон с лидерите на Великобритания, Франция и Германия относно следващите стъпки към уреждане на конфликта, който продължава вече повече от четири години.

Тримата европейски лидери подкрепиха предложение за среща между Зеленски и руския президент Владимир Путин с цел постигане на примирие и подчертаха, че Европа ще има своя роля в процеса.

Подкрепяните от САЩ преговори за конфликта в Украйна, наблюдавани от Уиткоф и Къшнър – зет на американския президент Доналд Тръмп – са в застой, докато вниманието на Вашингтон е насочено основно към конфликта с участието на Иран.

В изявлението си Зеленски посочи, че разбира как голяма част от световното внимание остава съсредоточена върху Иран.

"Нашата обща цел, свързана с мира в Европа, остава в дневния ред", подчерта той.

Той добави, че с американските пратеници са обсъдили перспективите за разговори по време на предстоящата среща на върха на Г-7 във френския курорт Евиан и изрази благодарност към Съединените щати за "положителната оценка на позицията на Украйна".

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-късно, че е провел телефонен разговор с френския държавен глава Еманюел Макрон, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

"Обсъдихме отново ключовите точки от разговора ни предишния ден в Лондон и координирахме следващите ни стъпки", написа Зеленски.

Зеленски призова всички налични възможности да бъдат използвани за засилване на дипломацията и за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

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