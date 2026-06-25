Мексико мина през групата без грешка, Очоа написа история

Мексико завърши група А на Мондиал 2026 с пълен актив от 9 точки, след като победи Чехия с 3:0 на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити. Един от домакините на световното първенство нанесе трите си удара след почивката чрез Матео Чавес, Хулиан Киньонес и Алваро Фидалго, а вечерта остана в историята и със завръщането на ветерана Гийермо Очоа, който се появи в 78-ата минута. Чехия имаше периоди на контрол, но грешките след паузата я извадиха от турнира.

В другия мач Република Южна Африка победи Република Корея с 1:0 в Монтерей и за първи път в историята си се класира за елиминациите на световно първенство.

Мексико изчака и после наказа

Първото полувреме на „Ацтека“ не приличаше на мексиканска фиеста. Чехите държаха топката в дълги периоди, опитваха да диктуват ритъма и още в седмата минута бяха близо до гол чрез Денис Вишински, който проби отдясно и стреля по диагонала на сантиметри от гредата. В 20-ата минута Лукаш Черв също опита далечен удар отляво и за момент стадионът замлъкна.

Но Мексико не се паникьоса. Домакините изчакаха момента си, а след почивката мачът се обърна рязко. В 55-ата минута Матео Чавес завърши контраатака след грешка в средата на терена и пас към десния фланг от Луис Ромо. Сам срещу Матей Коварж, Чавес не трепна и прати топката в мрежата.

Шест минути по-късно Чехия отново се пропука. Хорхе Санчес, познат и като съотборник на Кирил Десподов в ПАОК, излезе срещу вратаря, топката се отби от гърдите на Коварж и попадна при Хулиан Киньонес. За него остана най-лесното - удар на празна врата и 2:0.

Очоа влезе под овации, Фидалго затвори празника

Чехите хвърлиха всичко, което имаха. В игра влязоха Патрик Шик, Томаш Соучек и Томаш Хори, схемата беше променена, а отчаянието се превърна в натиск. Но футболът вече беше избрал своя сюжет - не чешко спасение, а мексиканска вечер с исторически финал.

В 78-ата минута Гийермо Очоа замени Раул Ранхел и стадионът избухна. Легендарният вратар се появи на шесто световно първенство и влезе в изключително тесния кръг на футболисти, които са имали реално участие на шест мондиала. За Мексико това беше не просто смяна, а поклон към цяла епоха.

В добавеното време Алваро Фидалго оформи 3:0 и сложи точка на най-убедителната мексиканска вечер в групата. Според „Гардиън“ именно дълго подаване на 40-годишния Очоа е участвало в началото на атаката за третия гол, което направи момента още по-символичен.

Чехия си тръгна след пропуснат шанс

За Чехия краят беше болезнен. Отборът се върна на световни финали след дълга пауза и имаше надежда, че може да удължи престоя си, но трите гола след почивката изтриха всичко. Контролът върху топката не се превърна в голове, а грешките в защита бяха наказани безмилостно.

Така Мексико излезе от групата като един от най-стабилните отбори в турнира - три победи, 9 точки и без допуснат гол. Домакините ще чакат един от третите отбори за 1/16-финалите, а мачът им ще бъде на родна емоционална вълна и с усещането, че този отбор не просто продължава, а вече вярва, че може да стигне далеч.

Южна Африка тръгна от последното място и стигна до историята

Докато Мексико празнуваше като фаворит, Република Южна Африка написа друга история - по-тиха, по-трудна и може би още по-емоционална. Преди последните мачове „Бафана Бафана“ беше последна в групата само с 1 точка. След 90 минути срещу Република Корея вече беше вторият отбор в група А и участник в елиминациите.

Снимка: ФИФА

Белгийският треньор Хуго Броос отново показа, че умее да изважда максимума от отбора си. Южна Африка започна турнира с поражение от Мексико и два червени картона, но не се разпадна. След равенството с Чехия дойде мачът, който трябваше да бъде спечелен на всяка цена. И беше спечелен.

Преди почивката африканците имаха леко надмощие и няколко добри ситуации в позиционна игра. Развръзката дойде в 63-ата минута, когато Цепо Мореми проби отляво и центрира към Тапело Масеко. Нападателят завърши технично с левия крак и прониза вратата на Ким Сун-кю за 1:0.

Корея натисна, но вратата не се отвори

Република Корея взе инициативата в последните двайсетина минути. В игра се появи и голямата звезда Сон Хюн-мин, оставен първоначално на пейката, но корейският натиск така и не роди достатъчно чисти положения. Южна Африка се прибра, страда, изчистваше топката, печелеше секунди и пазеше най-ценния резултат в историята си.

Краят донесе две напълно различни съдби. Южна Африка завърши втора и ще играе срещу Канада на 28 юни в Ингълууд, Калифорния. Република Корея остана трета с 3 точки и ще трябва да чака развитието на останалите групи, за да разбере дали ще попадне сред осемте най-добри трети отбора.

Група А завърши като футболен урок за търпение и характер. Мексико доказа, че може да носи тежестта на домакинството без страх и без грешка. Южна Африка доказа, че и от последното място може да се тръгне към най-големия пробив. Чехия си тръгна със съжаление, а Корея остана в онова мъчително чакане, в което турнирът още не е свършил, но съдбата вече не зависи от теб.

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