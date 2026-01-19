Невиждан потоп! Цяла държава в бедствие

Република Южна Африка обяви вчера национално бедствено положение заради проливните дъждове и наводненията, които отнеха живота на най-малко 30 души в северната част на страната, нанесоха щети на хиляди жилища и отнесоха пътища и мостове, предаде Асошиейтед прес.

Изявлението за обявяването на национално бедствено положение бе направено от ръководителя на Националния център за управление на бедствия, а решението бе взето от правителството. Тази мярка позволява на националното правителство да координира реакцията на бедствието.

Най-тежките последствия са в северните провинции Лимпопо и Мпумаланга, където са загинали хора. Министерството на управлението на кооперативите и по въпросите на традициите обаче заяви, че най-малко три други провинции също са засегнати от екстремното време, предава БТА.

Части от Южна Африка и съседните Мозамбик и Зимбабве са засегнати от проливни дъждове в продължение на седмици. Това доведе до тежки наводнения в централната и южната част на Мозамбик и северната част на Южна Африка. Повече от 100 души загинаха в трите страни от началото на дъждовете в края на миналата година.

Наводненията в северната част на Южна Африка доведоха до затварянето на националния парк "Крюгер" и евакуацията на стотици туристи и служители от наводнените лагери в други части на парка.

Премиерката на провинция Лимпопо заяви, че бедствието е причинило щети за около 240 млн. долара в нейната провинция, като много сгради са били напълно отнесени.

