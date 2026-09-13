Пасажер от ханта кораба купонясвал на сватба близо до България
YouTube инфлуенсърът Рухи Ченет разказа какво е правил
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YouTube инфлуенсърът Рухи Ченет разказа какво е правил
Два случая на смъртоносния хантавирус бяха потвърдени, а за още пет души се подозира, че са заразени
Тежка катастрофа
Обновеният MSC Opera пристига в Бургас на 15-ти октомври. В осем часа сутринта корабът ще акостира на Морска гара Бургас. На борда му пътуват 2 120 чу...
Най-големият ветроход в света - ROYAL CLIPPER, е отново във Варна, съобщиха от пристанището в морската столица. Корабът акостира на северния рейд и щ...
Пътниците и екипажът на отвлечения вчера в Кипър египетски самолет се завърнаха в Кайро със специален полет от Ларнака. На борда на специално изпрате...
На международното летище „Франкфурт Рейн-Майн", което е третото по големина в Европа, са въведени повишени мерки за сигурност във връзка с атентатите...
ДАНС ще получава и обработва данни за пасажерите в самолетите. Това записа окончателно парламентът с промени, приети на второ гласуване, в Закона за Д...
Проруските сепаратисти в Донецк са открили черната кутия от сваления малайзийски самолет Москва. Самолетът е летял на височина 10 хиляди метра. Загин...
Виентян. Самолет на авиокомпанията "Lao Airlines" е катастрофирал в южната част на Лаос в р. Меконг. Загинали са всичките 44 души, намиращи се на борд...