Див екшън в НС! Летят обиди и етикети

Словесна престрелка в Народното събрание (НС) си спретнаха Радостин Василев от МЕЧ и депутатът от "Възраждане" Климент Шопов. Повод станаха дебатите около това да се ограничат ли на до 20 секциите за гласуване в страните извън Европейския съюз (ЕС).

Радостин Василев изрази учудването си от хода на "Възраждане" като заяви, че в три държави извън ЕС те са първа политическа сила. В изказването си той нарече Башар Асад депутата Шопов, очевидно имайки предвид приликата между двамата в мустаците.

Самият Шопов излезе на трибуната за лично обяснение. Той се обърна към Василев с обръщението "господин Гел".

Председателката Рая Назарян веднага му лепна наказание "забележка", задето обиждал народен представител.

Човекът на Костадинов се оплака, че тя не наказала Василев, когато той го нарекъл Башар Асад. Назарян веднага се коригира и също наказа със "забележка" Радостин Василев.

Депутатът Шопов беше на косъм от ново наказание - да му бъде взета думата, защото продължи да нарича Радостин Василев гел.

Последният пък обясни, че му било много по-лесно да го запомни като Асад, отколкото да запомни името му.

