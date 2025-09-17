Лют спор в "Ергенът: Любов в рая“. Жени беснеят

Женска драма в „Ергенът: Любов в рая“.

Повод за хапливия им език беше разгорещен спор за поведението на Емили Шишкова. Една от дамите дори бе доста крайна и се постара да унижи студентката по право. Лили Естер Омородион призна, че Емили супер много я изнервя и дразни.

Говориш с мен, когато ти е удобно и когато на теб ти изнася. Аз такъв тип поведение не харесвам. До такава степен ме изнервяш с присъствието си, че по време на игрите въртях басейна в кръг. Просто не издържах на инфантилното ти поведение, започна Лили.

За мен е двуличие и не е естествено. Наистина си умна жена и много ми се искаше да разкриеш и да покажеш, че си умна. Но ти не показа нещо по-различно от това. Бих искала да не си толкова лицемерна, заяви още танцьорката.

Коренно противоположно мнение за Емили обаче изразиха козметолог и модел.

Може би съм единствения тук, който смята, че това момиче има някаква дълбочина в себе си, и заставам уверено зад този отговор, откровена бе по бТВ Филипа.

А Ана-Шермин добави: Аз мисля, че Емили е много добър стратег, щом успя да ви накара всичките да говорите за нея. Изобщо не е глупава, както повечето тук си мислят.

