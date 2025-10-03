Скандал! Мерц и Орбан се скараха яко пред евролидерите

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц се скара сериозно с унгарския премиер Виктор Орбан по време на срещата на върха на ЕС в Копенхаген заради блокирането на санкциите срещу Русия.

Спорът възникна по време на обсъждане на плановете за укрепване на сигурността на ЕС и подкрепа на Украйна, съобщава Блумбърг.

Мерц е упрекнал Орбан в срив на преговорите, тъй като унгарският премиер преди това многократно е блокирал санкциите срещу Русия и се е противопоставял на стремежите на Украйна за европейска интеграция.

Журналистите видели, че тази ситуация е изострила дискусията на фона на опитите на ЕС да се обедини около плановете за укрепване на отбранителните си способности, особено след поредица от нарушения на въздушното пространство от страна на Русия.

„Беше напрегнато, беше особено вълнуваща европейска среща на върха“, коментира Орбан резултата от срещата.

Германската страна отказа официален коментар по ситуацията.

Унгарските представители също все още не са дали отговор на запитванията на журналистите.

