ЕС на спешна линия за Гренландия след американския натиск
Европейските лидери защитават Дания и международното право
Следете всички новини, анализи и коментари за Евролидери. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Европейските лидери защитават Дания и международното право
Евролидерите написаха поправките и ги пратиха в САЩ
Беше напрегнато, беше особено вълнуваща европейска среща на върха, коментира Орбан
Стармър, който беше домакин на събитието, разкри какви решения са взели световните лидери
Джо Байдън с видеообръщение към участниците в срещата
Агенцията за национална сигурност на Съединените щати е използвала партньорските си връзки с датското разузнаване
Искат дискусия на европейско ниво относно доставките на ваксини срещу COVID-19
Европейският съвет настоява производителите на ваксини да осигурят предсказуемост за доставките и да ги извършват по графика, залегнал в сключените до...
Премиерът с коментар за срещата с евролидерите
Лидерите на европейските институции и водещи страни от ЕС се събраха в Рим за среща, свързана с разрешаването на мигрантската криза в Европа. Домакин...
Лидерите на ЕС ще изготвят общ план за справяне с нелегалните имигранти. Парите за спасителни операции по издирване и спасяването на тези хора, които...
Обсъждат как да се спрат смъртните случаи в Средиземно море Лидерите от ЕС, които тази вечер се събраха на извънредна среща на върха, се очакваше да...
София. Лидери от групата на европейските консерватори и реформатори (ЕКР) ще пристигнат следващата седмица в София за среща с Николай Бареков. Това съ...