ЕС на спешна линия за Гренландия след американския натиск

Европейският съвет се събира тази вечер на извънредно заседание в Брюксел на фона на напрежението около настояването на Съединените щати да получат контрол върху Гренландия. Срещата се превърна в тест за единството на ЕС и за способността му да реагира на външен политически и икономически натиск, като България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков.

Единството на ЕС и защитата на Дания

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че предварителните консултации с европейските лидери са показали ясно единство около няколко ключови принципа. Сред тях са спазването на международното право, защитата на териториалната цялост и националния суверенитет, както и недвусмислената подкрепа за Дания и Гренландия. Европейските държави споделят и общата оценка, че евентуални търговски мита биха подкопали трансатлантическите отношения и биха били несъвместими с действащото търговско споразумение между ЕС и САЩ.

Натискът от Вашингтон и ролята на НАТО

Темата за Гренландия излезе на преден план след изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, който първоначално допусна икономически санкции срещу страни, подкрепящи Дания. По-късно той заяви, че въпросът ще бъде решаван чрез преговори, с участието на НАТО и без употреба на сила. Това постави акцент върху споделения интерес за мир и сигурност в Арктика и ролята на Алианса в региона.

Отмяна на срещата и нов фокус на дневния ред

Първоначалната покана за извънредната среща беше отправена преди речта на Тръмп на Световния икономически форум в Давос. След последващ разговор между американския президент и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Тръмп обяви, че няма да налага планираните мита от 1 февруари. След това говорител на Коща уточни, че заседанието няма да бъде отменено, а ще се проведе с променен акцент – върху новите развития в трансатлантическите отношения и тяхното отражение върху Европейския съюз.

