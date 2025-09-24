Лют спор за ключова добавка на пенсията!

Получи се интересен казус в социалната мрежа за пенсиите, който се отнася за важна добавка.

Здравейте аз съм вдовицата на колко години трябва да съм да получа пенсия?, пита гражданка.

Съветите заваляха:

Здравейте, идете в пенсионното там ще ви кажат с точност , право на наследствена пенсия имате право да получавате пет години преди вие да имате право да се пенсионирате . Аз съм на 58 и подадох документи като направих 58 и три месеца .

5 години преди Вие да се пенсионирате (има таблица проверете кога), ако съпругът Ви не е бил пенсионер първо пенсионират него и Вие получавате 50% от определената му пенсия.Когато дойде вашето време или 50% от неговата ,или Вашата плюс 30% от неговата

Ако имате ТЕЛК може веднага да подадете документи за вдовишка от30%, ако не пет години преди да се пенсионирате

