Ден на нервите по магистрала Тракия! Спират трафика четири пъти

Шофьорите, пътуващи по автомагистрала „Тракия“, трябва да се въоръжат с търпение. Заради изключително интензивния трафик и продължаващите ремонтни дейности движението по трасето в Софийска област ще бъде спирано четири пъти днес и утре.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреждават за възможни сериозни задръствания и апелират водачите да предвидят повече време за пътуване и да спазват временната организация на движението.

Четири спирания и пренасочване на движението

От Пътната агенция съобщават, че в 12 ч., 14 ч., 16 ч. и 18 ч. движението по магистралата ще бъде спирано изцяло за около 30 до 45 минути. Ограничението ще засегне всички превозни средства, пътуващи от Пловдив към София. През това време в платното за столицата, което разполага с три ленти, ще бъде пропускано единствено движението в обратната посока – от София към Пловдив. Целта е да се регулира и разреди натискът при образуването на колони от автомобили в най-натоварения участък.

От АПИ обръщат внимание, че водачите трябва да бъдат особено внимателни и да се съобразят с временната организация. „Призоваваме шофьорите да планират пътуванията си според часовите ограничения, да спазват въведените знаци и да проявят търпение“, посочват от агенцията.

Припомня се, че заради ремонт в 9-километров участък в платното за Бургас, целият трафик временно е прехвърлен в платното за София. Това допълнително натоварва движението, особено в пиковите часове.

Натискът по трасето и съвети към шофьорите

„Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на пътуването“, съобщиха още от институцията.

За да се повиши пропускливостта, водачите ще могат временно да използват и аварийната лента. В същото време обаче АПИ предупреждава – движението трябва да е с повишено внимание, със съобразена скорост и без рискови изпреварвания, които могат да доведат до инциденти.

„В пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време, се образува колона от автомобили и придвижването е по-бавно. Анализът на данните показва, че най-интензивен е трафикът между 11 ч. и 19 ч. в участъка от автомагистрала „Тракия“ в Софийска област“, уточняват от пътната агенция.

По техни данни средно на час в посока Пловдив през последните дни преминават около 1 200 превозни средства, при пропускателна способност на трасето в ремонт едва 900 МПС на лента. В обратната посока – от Пловдив към София – потеглят около 1 100 автомобила на час, докато инфраструктурата може да поеме около 700.

От АПИ отново апелират шофьорите да шофират разумно, да проявяват търпение и да избягват тръгване в пиковите часове, когато тапите по „Тракия“ са неизбежни.

