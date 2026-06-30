Инвестиция за милиони евро позлатява имотен рай край София

Жителите на село Бистрица и район „Панчарево“ скоро ще имат нов голям супермаркет. Търговска верига „Фантастико“ започва строеж на модерен обект, в който ще инвестира близо 9 млн. евро.

Магазинът ще бъде разположен на над 3500 кв. м разгъната застроена площ. Проектът предвижда нови работни места, богато озеленяване, паркинг, зарядни станции за електромобили и допълнителни услуги за клиентите.

Нов магазин за бързо растящ район

Новият супермаркет ще бъде изграден с модерен дизайн и ще следва стандартите на веригата за качество, устойчивост и удобство. Обектът е насочен към район, който през последните години се развива активно и има нужда от по-богата търговска инфраструктура.

В магазина ще има разнообразен асортимент от продукти, пекарна с хляб, изпечен на място, кулинарен щанд с прясно приготвена храна, щанд с био и специализирани храни и напитки, както и кафене. Така обектът няма да бъде само място за пазаруване, а и удобна зона за ежедневни покупки, бърза храна и кратка почивка.

Работа за 45 души

В новия супермаркет ще бъдат открити 45 работни места. Това е една от важните страни на проекта, защото инвестицията няма да донесе само нов търговски обект, а и заетост в района.

За клиентите са предвидени и допълнителни услуги. На територията на магазина ще има гише за плащане на битови сметки, застрахователни услуги, автоматични пощенски станции, банкомат и други удобства. Идеята е част от ежедневните задачи да могат да се свършат на едно място, без излишно пътуване.

Паркинг, зарядни станции и зелени зони

Супермаркетът в Бистрица ще разполага с оборудване от висок клас, паркинг, зарядни станции за електромобили, външна кафе зона, богато озеленяване и зони за отдих. Това показва, че проектът е замислен не само като стандартен магазин, а като по-цялостно търговско пространство.

Изпълнител на проекта е „Инженерни системи“, проектант е „Компоузишън“, а строителният надзор е поверен на екипа на „С Консулт“.

„При строителството ще бъдат приложени модерни технологии и съвременни материали, съобразени с концепцията на обекта и със средата, в която ще бъде изграден“, заяви инж. Анатоли Гюров, управител на фирмата изпълнител.

Новият обект на „Фантастико“ ще бъде поредна голяма частна инвестиция в южната периферия на София. За Бистрица и „Панчарево“ той означава по-лесен достъп до пазаруване, повече услуги близо до дома и нови работни места. А за района - още един знак, че търговската инфраструктура започва да следва темпа на жилищното развитие.

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