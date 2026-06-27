Селото на духовете. Нощем никой не е сам

Пътят към Горно Уйно е като пътека към забравена приказка. Върви нагоре през Осоговската планина, през завои, които сякаш не водят към място, а към време. Тук тишината не е празнота, а присъствие. Тя стои между дърветата, по каменните зидове, по старите покриви, които още пазят топлината на хората, напуснали селото.

Горно Уйно е малко, почти обезлюдено, но никой не смее да го нарече пусто. Защото нощем, казват местните, селото оживява по свой начин. И не от живи.

Когато падне мракът, сенките стават по-дълги

След залез въздухът се сгъстява. Пътеките потъват в мастилена тъмнина, а къщите изглеждат по-високи, сякаш се надигат да чуят какво ще се случи.

Тогава започват стъпките. Не бързи, не тежки – равни, спокойни, като на човек, който се прибира у дома след дълъг ден. Само че домът е празен.

Старите хора разказват, че понякога се чува и скърцане на врата, която никой не отваря. Или почукване по прозорец, което спира точно в мига, в който се осмелиш да погледнеш.

„Те са си наши“, казват местните. „Не плашат. Само напомнят, че са тук.“

Легендите, които не умират

Момата от кладенеца

Най-старата легенда в Горно Уйно е за момиче, което преди повече от век се хвърлило в каменния кладенец в края на селото. Любимият ѝ заминал на гурбет и не се върнал.

Оттогава, в нощи с пълнолуние, край кладенеца се вижда женска фигура – бяла, неподвижна, с коси, които се движат без вятър. Не говори. Не плаче. Само гледа към пътеката, по която някога е тръгнал нейният човек.

Казват, че ако някой се приближи твърде много, водата в кладенеца започва да се вълнува, сякаш диша.

Силуетът, който се разтваря в мъглата

Една от най-разказваните истории е за мъж, който се връщал от нивата по здрач. На пътя пред него вървял силует. Помислил, че е съсед, извикал му, но фигурата не отговорила.

Когато се приближил, тя просто се разтворила в мъглата.

На следващия ден мъжът разбрал, че човекът, когото помислил за жив, е починал преди три дни.

Къщата, която не иска да бъде празна

Има една стара къща в края на селото, за която казват, че „не приема тишината“. Дори когато е заключена, вътре се чуват стъпки, сякаш някой обикаля стаите.

Понякога прозорците се изпотяват отвътре, макар че никой не живее там.

„Това е дом, който не иска да бъде забравен“, казват старите.

Проклятието на предците

В средата на XX век с навлизането на индустриализацията и урбанизацията много от младите хора започват да напускат Горно Уйно в търсене на по-добър живот в градовете. Селото постепенно опустява, а до края на века почти всички жители са го напуснали.



Прадедите на някога живеещите в Горно Уйно се разгневили от това, че всички млади го напускат, и духовете им започнали се връщат в родните си къщи. Странните и необичайни създания подплашвали и малкото останали хора там, докато селото напълно се обезлюдило.

Селото, което пази своите хора

Горно Уйно не е страшно място. То е тъжно, красиво, истинско. В него има усещане за памет - за хора, които са живели, обичали, страдали, и които не са готови да напуснат мястото, което са наричали дом.

Тук мъглата не е просто мъгла, а завеса. Тишината не е празнота, а разговор. А сенките – сенките са като спомени, които не искат да си тръгнат.

Когато тръгнеш обратно по пътя, ще усетиш онова странно чувство, че някой върви след теб. Не за да те плаши. А за да те изпрати.

Призрачното село днес – 9 жители, една къща се продава

Днес Горно Уйно стои на картата като точка, която едва диша – само 9 души са останали да пазят тишината на Осоговската планина според официалните данни от 2025 г.. Повечето са възрастни хора, които живеят така, както са живели и преди половин век - с малко земя, няколко животни и ритъм, който не се влияе от света отвън. Поминъкът е дърва и каквото градината роди. Оцеляване. Няма магазини, няма услуги, няма туристисти. Само пътят, който се вие нагоре, и къщите, които стоят като свидетели на време, което си е тръгнало.

И въпреки това, в селото има една обява за продажба на имот – къща от 60 кв.м с двор над декар, оценена на 69 000 евро. Парадоксът е ясен: мястото е обезлюдено, но цената е висока, защото търсенето на изолирани планински къщи расте. В Горно Уйно всяка къща е като реликва – рядка, труднодостъпна, обвита в легенди. И може би точно това я прави желана.

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