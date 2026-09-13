Нова криза заради Ормуз! 8 държави на нокти
30% спад в търговията с торове, ударът е директно върху земеделието
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30% спад в търговията с торове, ударът е директно върху земеделието
Женева. Индия блокира Договора за стандартизация на митническите правила, изработен от Световната търговска организация, и така не само шокира световн...
Брюксел. Русия ще подаде втората си официална жалба срещу ЕС в Световната търговска организация (СТО) заради "Третия енергиен пакет" на ЕС, според све...