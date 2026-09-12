България печели милиони всеки ден от кризата по Дунав
Рекордният износ на ток върви със стабилна АЕЦ „Козлодуй“, но секторът остава натоварен от огромни дългове и спорни сделки
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Рекордният износ на ток върви със стабилна АЕЦ „Козлодуй“, но секторът остава натоварен от огромни дългове и спорни сделки
Участието на „Търкиш петролиум оувърсийз къмпани“ в проекта е добра новина за България и увеличава шансовете за откриване на газ в Черно море
Синът на Аспарух ще бди над България и Европа в градинката до бившата баня "Мадара". Идеята е на неформално сдружение "Боянски клуб", чийто почетен пр...
"Хан Тервел-Тривелий е спрял ислямската инвазия в нчалота ня VIII век. Това се признава от цяла Европа, и крайно време беше да има той своя паметник"....
Стара Загора. Античната сцена на Августа Траяна се оказа тясна да побере всички желащи наблюдаваха историческата възстановка „Тервел в областта Загора...