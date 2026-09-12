Лондон върна двама от осъдените за шпионаж българи
Иван Стоянов и Ваня Габерова са били депортирани след изтърпяване на половината от присъдите си
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Иван Стоянов и Ваня Габерова са били депортирани след изтърпяване на половината от присъдите си
Първата реакция е в стомаха ни
Да се излежаваш и да спиш дълго време не само е приятно и уютно, а се оказа, че е полезно за здравето, тъй като предпазва от диабет. Това установиха а...
София. Първи учебен ден в затворите. 1 600 души зад решетките в цялата страна ще учат в различни класове, съобщи бТВ. И уточни, че над 300 ще са първо...