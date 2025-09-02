Извънредна ситуация в София! Предприеха спасителна акция

СДВР предприе акция по спасяването на седем деца в София.

Те се качили на една от бизнес сградите около бул. „Цариградско шосе”, която все още е в строеж.

Децата, които са на около 13 и 15 години, се покатерили на крана до сградата, а височината му е приблизително 200 метра. Причината за случилото се е „опасно селфи” –те се опитали да си направят снимка от върха на сградата.

Пет от тях вече са слезли сами, а останалите две се намират все още в сградата, предава NOVA. Родителите им пътуват към мястото.

Претърсването на обекта продължава. По разказ на свалените от крана деца - би трябвало в сградата да има още двама подрастващи, които обаче не познават. Не са установени лица на крана. Търсят ги полицаи, пожарникари, алпинисти и екипи от Столичната аварийна служба.

