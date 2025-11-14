Бунтът срещу златното паркиране расте! Столичани сезират КЗП, НАП и КЗК

Бунтът на софиянци срещу златното паркиране расте. Столичани се възмутиха от двойното поскъпване на почасовото паркиране в синята и зелената зона в столицата от началото на януари 2026 г. В социалните мрежи недоволни граждани се заканват да сезират контролните органи като КЗП, НАП и КЗК, като искат те да проверят дали Столичната община икономически обосновано вдига таксите за платено паркиране точно в периода на въвеждане на еврото.

Припомняме, че според вчерашното решение на СОС от 5 януари синята зона става 2 евро, а зелената 1 евро. Работното време се удължава до 21 часа, като за синята зона няма да има почивен ден, а зелена няма да има само в неделя. Синя зона ще има вече и в празничните дни. Годишният служебен абонамент за едно паркомясто в синя зона става 19 200 лева - по 1600 на месец.

Според Закона за въвеждане на еврото превалутирането не може да води до увеличение на цените на стоките и услугите, освен когато това е обосновано от обективни икономически фактори.

Друг текст от закона гласи, че в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро (от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г.) търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, трябва да формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение на цените трябва да бъде обосновано от обективни икономически фактори. Търговците са длъжни при поискване да представят на контролните органи доказателства за наличието на обективни икономически фактори.

Ако има причина да се смята, че това увеличение на цените за паркиране е икономически необосновано, то може да бъде обжалвано.

Мотивите на вносителите от "Продължаваме промяната" за драстичното повишение на тарифата са, че тя не е променяна от 2012 г. и най-вече, че трябва да се отговори на огромния натиск за паркиране в централните зони на града. Общинарите от ПП получиха подкрепата на "Спаси София", "Синя София" и ГЕРБ. С двойно по-скъпото паркиране се цели гражданите да ограничат ползването на лични автомобили в центъра на столицата, а по-големите приходи да се ползват за подобряване на инфраструктурата, в това число и изграждане на паркинги, обясни днес пред бТВ общинският съветник от ПП Бойко Димитров.

Според недоволни жители на столицата решението за повишение на цените точно в периода на въвеждане на еврото не е "обосновано от обективни икономически фактори". В Закона за въвеждане на еврото се казва, че "обективни икономически фактори" са външни за търговеца, който предоставя стоки и услуги на потребители - промени в разходите по производство, доставка, съхранение и продажба, както и нормативни промени, извънредни обстоятелства - форсмажор, и други фактори, които имат пряко и съществено отражение върху себестойността.

Социалните мрежи завряха от гневни коментари:

