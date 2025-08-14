Пазарджик потъна в боклуци

Преди ден фирма "Брокс", която чисти Пазарджик и три от близките села, не излезе навреме, за да почисти контенерите и предизвика вълна от сигнали за преливащи кофи за боклук.

Вчера екипи от еколози към Община Пазарджик са съставили 17 акта за констатирани нарушения на сметопочистващата фирма, за което ще й бъдат наложени глоби за абдикацията в размер на 61 500 лева. И днес общинските служители отново ще бъдат на терен, за да налагат глоби от 1500 лева за всеки необслужен контейнер.

От кметството са категорични, че така ще е всеки ден, докато "Брокс" не започне да си върши работата.

От началото на годината фирмата е получила 4 992 505 лева от данъците на пазарджиклии, съобщава marica.bg.

