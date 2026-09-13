Доларът се втвърди след новите удари между САЩ и Иран
Еврото отстъпи леко във Франкфурт, докато напрежението в Близкия изток засили търсенето на валути убежища
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Еврото отстъпи леко във Франкфурт, докато напрежението в Близкия изток засили търсенето на валути убежища
Съобщението на централната банка е във връзка с изискванията на Валутния закон
Нов начин на изписване на валутните табла
ФЕД запази лихвите непроменени, обяви две повишения до края на годината Борсата в Шанхай с 5% ръст, леко повишение и на щатските индекси Изминалат...
Само за първия работен ден на 2015 г. доларът поскъпна с 4 ст. Левът поевтиня с 13,35% спрямо долара през изминалата 2014 г. На 30 декември официални...