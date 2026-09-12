Жени Калканджиева отличи новите лица на Искърското дефиле
Красотата и индивидуалността на участничките бяха оценявани от авторитетно жури с представители на местната власт и модния бранш
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Красотата и индивидуалността на участничките бяха оценявани от авторитетно жури с представители на местната власт и модния бранш
Силни и харизматични, те чакат да заемат ключовите позиции след клетвата му
Ще се пребори ли този път Десислава
С какво е свързано нашествието им
Напрежението покрай втория сезон расте
Отсега може да се каже, че евентуален конкурс за първа хубавица ще бъде по-оспорван от приключилите избори
Миналата година форматът бе пълен с плеймейтки и търсачки на бърза слава
Роузи Джу Син ще е специален гост и част от журито на конкурса Мис Созопол 2019
След като записа третото си стопроцентово успешно участие на олимпийски игри, Юсеин Болт изживя и може би най-дивата седмица в състезателната си карие...
Това европейско може и да не предложи зрелището и множеството попадения, на които се надявахме, но красивите футболни половинки отсрамиха мъжете си от...
Национал разби носа на Конте от радост Красавици откраднаха славата на италианските национали след победата над Белгия с 2:0. Някои от най-вървежните...
Момичета, които ще участват в конкурса "Девойка Кюстендилска пролет- 2016" ще подарят на жителите и гостите на Кюстендил 1 000 български знамена на 3...
Момиче на Джеймс Бонд събра очите в бокса в Мексико Нико Розберг може и да спечели Гран При на Мексико във Формула 1, но пак голямата награда отиде з...
Трупата на Нешка Робева участва в най-зрелищния спектакъл в Гранда 24 красиви момичета ще са в оспорвана битка за короната на „Мис Варна 2015", коят...
Изложба "Кюстендилска пролет - момичетата от 90-те години" беше открита в читалище "Ильо Войвода 1965" в Кюстендил в навечерието на тазгодишния конку...
"Барса" и "Реал е 2:2 при нежните половинки И сме по-красиви, и сме по-богати. Това може спокойно да се превърне в девиз на Висшата лига. Нейните пре...
Лондон. За трета поредна година Херцогинята на Кеймбридж е кралица на красотата във Великобритания. Това показва класацията на 50-те най-красиви жени...