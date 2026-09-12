Жени Калканджиева отличи новите лица на Искърското дефиле
Красотата и индивидуалността на участничките бяха оценявани от авторитетно жури с представители на местната власт и модния бранш
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Красотата и индивидуалността на участничките бяха оценявани от авторитетно жури с представители на местната власт и модния бранш
Все едно, че съм била в казармата, казва модната мениджърка
Топ моделът партнира за 6 на прочутия актьор
Не спя с жена си отдавна, тя ми изневерява, каза той Стефан Манов-Тачо, съпругът на Евгения Калканджиева, разтърси съквартирантите във "ВИП брадър" с...