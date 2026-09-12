Студена професия носи 5000 евро заплата. Чака се с месеци
Едни техници се превърнаха в едни от най-дефицитните специалисти
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Едни техници се превърнаха в едни от най-дефицитните специалисти
Детронира и IT сектора, и шофьорите на ТИР-ове
По инициатива на образователния министър
ЕРП Север насърчава младите хора към кариерно развитие в партньорство с професионалните училища
Благоевград. Българската търговско-промишлена палата открива Център за кариерно развитие в Гоце Делчев. В четвъртък в 10,30 часа в хотел „Неврокоп" в...