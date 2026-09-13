Студена професия носи 5000 евро заплата. Чака се с месеци
Едни техници се превърнаха в едни от най-дефицитните специалисти
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Едни техници се превърнаха в едни от най-дефицитните специалисти
Детронира и IT сектора, и шофьорите на ТИР-ове
Класацията е според месечните разходи, ежедневието, климата, културата и това, което прави всяка от тях уникална
Дават право на преподавателите да работят в цяла Европа