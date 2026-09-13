Шакира проговори за Пике. Светът й се е сринал, но как се е спасила
Децата й са най-голяма радост
Следете всички новини, анализи и коментари за Жерар Пике. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Децата й са най-голяма радост
С днешна дата футболистът има връзка с 25-годишната Клара Чиа Марти
Увери, че промяната ще се случи
Даде първото си интервю след раздялата
Тя бързо изкачи класациите с песента „BZRP Music Sessions Vol. 53“
Ето как
Той получи червен картон в последния си мач преди да се откаже от футбол
Легендата на Барселона се сбогува емоционално с феновете
35-годишният футболист е юноша на Барселона и играе за каталунския клуб от 2008 година
Певицата с интервю за американското списание "Elle"
Дамата, спечелила сърцето на известния футболист е с 12 години по-млада от него
Със съпруга й в момента правят риалити шоу
Половинката на защитника на "Барселона" Жерар Пике Шакира заяви, че е правила много лудории заради своя любим. Певицата е в Чили, където презентира но...
Защитникът на "Барселона" Жерар Пике възнамерява да прекрати кариерата си в испанския национален отбор след Световното първенство по футбол в Русия п...
Серхио Рамос и Жерар Пике са изпушили лулата на мира, гръмнаха медиите в Испания. Това си личи и от страниците им в Туитър. Там защитниците отново са...
Свинска глава чакаше Пике в дербито с "Еспаньол" в реванша за Купата на Краля. "Синьо-червените" биха с 2:0 и отстраниха съгражданите си с общ резулта...
Таткото хвали футболните умения на Саша Вторият син на Жерар Пике и Шакира се превърна в интернет сензация. Малчуганът стана герой във видео, която с...
Бранителят на "Барселона" Жерар Пике заяви, че българската легенда Христо Стоичков му е бил идол като дете. "Моите идоли като дете бяха Христо Стоичк...
Интересен тиймбилдинг предложи на футболистите в "Барселона" треньорът Луис Енрике. В петък сутринта той изненада отбора, като го заведе на картинг. В...