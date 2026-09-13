В Ню Йорк хвалят бг чушките: не ви трябват цитруси за витамин С
Откъде да си набавим естествен и достъпен колаген
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Откъде да си набавим естествен и достъпен колаген
Надхитрете дефицита с шипки, армея и магданоз
Зеленчукът е безценен за здравето и богат на витамин С
В Азия кивито е известно още като китайско цариградско грозде
Най-много витамин С има в червените чушки
Не залитайте по ягоди и къпини в зимните месеци
Лечебните свойства на този плод са познати още в древността
Витамин Д обаче е много важен, липсата му е опасна
Сутрин е добре да пиете сок от цитрусови плодове, но да се разрежда с вода
Той е важен съюзник през студените месеци
Прекомерената консумация на хранителни добавки вреди на организма
Ацеролата се използва стотици години като лечебно растение в Латинска Америка
Няма да ви спаси от грип, но топи излишните килца Трябват ви между 75 и 90 мг на ден, най-много е в червените чушки Повечето хора знаят по едно-две...