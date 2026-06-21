Коя е най-прочутата супа по българското Черноморие (Рецепта)

Кулинарният магьосник Иджинио Кортело вече е абсолютният фаворит на познавачите по българското Черноморие. Родните и международни почитатели на шеф готвача го обявиха за номер едно на сезона още преди началото на лятото. Маестрото от Триест, който твори във Вая бийч резорт до Иракли, изненадва с изключителни блюда. Специално за „Стандарт“ той предостави рецепта за рибената супа, която оглави класацията на най-прочутата вкуснотия в жанра.

Как да я приготвите: Почистете рибата по ваш избор - скумрия, сепия, октопод, миди, скариди и други. Нарежете ситно чесъна, лука и лютата чушка и ги запържете леко, след което добавете чери домати и пюре от домати и босилек. Постепенно добавяйте рибата според времето ѝ на готвене: първо, например, сепията, след това мидите. Когато стане готова, добавете малко суров зехтин и нарязан магданоз. Сервирайте топла с крутони. Иджинио Кортело държи на съвършената натуралност на продуктите и на тяхната еко чистота. Неслучайно цялата концепция на Вая бийч резорт е осмислена от преклонението пред природата и съхраняването й - до устието на река Вая край очарователния плаж Иракли и красивите гъсти и прохладни дъбови и борови гори.

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