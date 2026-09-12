Черешова задушница: Едно нещо е задължително, а друго-строго забранено
Смирението е на фокус
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Смирението е на фокус
Какво повелява традицията и 4 рецепти
Цента на килограма удари 25 лева
Петровите пости започват след седмица
Опитайте и няма да съжалявате
Причините за инцидента са в процес на изясняване
Какво трябва да направим на този ден, посветен на покойниците?
Няколко неща, които е изключително важно да направим
Ключов ден за духовните аспекти на живота ни
Обичаи и трапеза
Първата събота от месец юни е Черешова Задушница
Във всички храмове ще бъде отслужена заупокойна литургия
Съботният ден преди Петдесетница е ден в памет на починалите
Днес е Черешова задушница. Българската православна църква почита душите на покойниците и отслужва молебен в съботата преди големия християнски празник...
Днес е Черешова задушница. Българската православна църква почита душите на покойниците и отслужва молебен в съботата преди големия християнски празник...
София. Днес е Черешова задушница, която се отбелязва в съботния ден преди големия християнски празник Петдесетница. Черешовата задушница е свързана с...
София. Съботният ден пред Петдесетница е ден в памет на всички починали православни християни. Тази година Черешова задушница се пада днес - на 22 юни...