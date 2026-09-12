Всичко за Черешова Задушница

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Черешова задушница е

Черешова задушница е

Днес е Черешова задушница. Българската православна църква почита душите на покойниците и отслужва молебен в съботата преди големия християнски празник...

18 юни | 8:20
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Черешова задушница е

Черешова задушница е

Днес е Черешова задушница. Българската православна църква почита душите на покойниците и отслужва молебен в съботата преди големия християнски празник...

30 май | 7:17
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Днес е Черешова задушница

Днес е Черешова задушница

София. Днес е Черешова задушница, която се отбелязва в съботния ден преди големия християнски празник Петдесетница. Черешовата задушница е свързана с...

07 юни | 8:23
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