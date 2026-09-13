Съединените щати смекчиха спорното изискване за зелените карти
Новите правила няма да важат автоматично за всички кандидати, а ще се прилагат при отделни случаи
Следете всички новини, анализи и коментари за Зелени Карти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Новите правила няма да важат автоматично за всички кандидати, а ще се прилагат при отделни случаи
Няма да се издават и документи на неземеделските сезонни работници, както и визи за обмен на студенти
Тръгна лотарията за зелени карти. Държавният департамент обяви началото на кампанията за подаване на документи за "зелена карта" за 2017 г., съобщиха...