Производители алармират за ценови удар по българските череши
Според тях евтиният нерегламентиран внос и високите надценки в магазините смачкват труда им в разгара на сезона
Следете всички новини, анализи и коментари за Изкупна Цена. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Според тях евтиният нерегламентиран внос и високите надценки в магазините смачкват труда им в разгара на сезона
В магазините средната цена на литър мляко е между 2,50 лв. и 3,50 лв.
Загубата на една крава на година ще бъде от 400 до 800 лева, дори до 1000 лева
Преработвателите разчитат на помощ от държавата, за да вдигнат изкупната цена
Колкото повече наближава жътвата, толкова повече се усложнява обстановката на полето, казва дългогодишният селекционер професор д-р Николай Ценов. Рек...
На цена от 1 лев за килограм се изкупуват черешите на пунктовете в община Кюстендил. Това е с 40 стотинки повече в сравнение с началото на изкупната...
Изкупната цена за кравето мляко е 40-55 ст. за литър, каза председателят на Националната асоциация на животновъдите в България Бойко Синапов пред Bloo...
Стопани без договори молят фирмите да изкупят продукцията им Заради отличното качество на тютюна тази година тютюнопроизводителите в Пиринския край о...
С 30% по-малко са засадените площи с тютюн в Неврокопския край тази година в сравнение с миналата. Това означава, че реколтата ще е по-слаба. „Хората...
Държавата не може да гарантира минимална защитна изкупна цена за млякото, но търси механизми да подпомогне производителите. Това заяви земеделският ми...
Бунтове и Терминал 2 на летище София. Това са двата пътя пред тютюнджиите в Пиринския край след Нова година, ако не се вдигне цената на тютюна и да се...
Новият закон ще съдържа защитни механизми за производителите, за да не стават жертва на търговците
Стотици нови декари ще пустеят заради липса на пазар и ниски цени
Благоевград. Представители на тютюнопроизводители и кметове провеждат спешна среща в парламента днес заради забавянето на изкупната кампания на тютюна...
София. Ниските изкупни цени на зърното натискат надолу пазара на земя и рентата, показа проверка на "Стандарт". Очаква се нивите да поевтинеят още към...