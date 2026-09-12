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Очакват 250 лв. за тон зърно

Очакват 250 лв. за тон зърно

Колкото повече наближава жътвата, толкова повече се усложнява обстановката на полето, казва дългогодишният селекционер професор д-р Николай Ценов. Рек...

13 юни | 20:55
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