Авиокомпания въвежда ново правило за пътуващите

Край на хартиените бордни карти. Нискотарифната авиокомпания Ryanair обяви, че от ноември ще приема единствено електронни бордни карти.

Чекирането ще се извършва единствено онлайн, а бордната карта ще трябва да бъде изтеглена чрез приложението myRyanair. Хартиени варианти няма да се признават.

Мярката предизвика възмущение сред възрастните пътници, които може да нямат смартфон или да не се чувстват уверени в използването му. Пътниците също се питат какво да правят, ако батерията на телефона им се изтощи, устройството бъде загубено или липсва интернет връзка.

Ryanair обяви, че преходът към електронните карти ще започне от 12 ноември. Първоначално това трябваше да стане на 3 ноември, но беше отложено, за да не се засегнат пътуванията около средата на учебната година във Великобритания. Авиокомпанията посочва, че почти 80% от пътниците вече използват електронни бордни карти и че този подход следва тенденцията при билети за фестивали, концерти и спортни събития. Според Дара Брейди, главен маркетинг директор на Ryanair, преминаването към 100% електронни карти ще осигури по-бързо и по-екологично пътуване.

Ако пътник не може да използва електронната бордна карта, Ryanair ще издаде безплатна хартиена карта на гишето за чекиране, стига чекирането да е извършено онлайн предварително. Изключение са и полетите от Мароко, където хартиената бордна карта е задължителна по изискване на правителството.

