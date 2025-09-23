Стана ясно коя е най-екологичната авиокомпания в Европа за 2025 г.

Wizz Air спечели престижната награда „Устойчива авиокомпания на годината“ за 2025 г. от списание Airline Economics.

Призовете за устойчивост ежегодно отличават лидерите в авиацията за принос към околната среда, иновациите и обществото през последните 12 месеца. Победителите се избират след задълбочено секторно проучване и детайлни данни за емисиите, предоставени от международната платформа за климатичен анализ Estuaire в партньорство с редакцията на Airline Economics Plus.

„Тези награди показват колко решително авиацията върви към декарбонизация. Гордеем се, че поставяме фокус върху компании и лидери, които не само си поставят смели цели, но и показват реални резултати,“ подчерта Виктория Тозър-Пенингтън, съосновател и главен редактор на Airline Economics.

Признание за реални екологични резултати

Журито отличи Wizz Air за „измерим напредък в намаляването на въглеродния отпечатък, прозрачна отчетност и амбициозна пътна карта към въглеродна неутралност до 2050 г.“, представена през април тази година. Бяха изтъкнати инвестициите в горивноефективни самолети и оперативни стратегии, които поставят екологичните резултати на първо място.

Доротя Дуручко, ръководител „Връзки с институциите и устойчиво развитие“ на Wizz Air, заяви: „За нас е чест да получим отличието „Устойчива авиокомпания на годината 2025“. То е признание за отдадеността на нашите колеги и за напредъка по пътя към въглеродна неутралност. Продължаваме да инвестираме в нови самолетни технологии, да развиваме партньорства за увеличаване на производството на SAF (устойчиво авиационно гориво) и да настояваме за реформи в управлението на въздушното пространство. Признанието от Airline Economics и Estuaire ни уверява, че сме на прав път в укрепването на авиационната екосистема. Let’s WIZZ!“

Конкретни цели и измерими данни

През финансовата 2025 г. интензитетът на емисиите на Wizz Air е 52.2 г CO₂ на пътник за километър – сред най-ниските в световната индустрия. Флотилията е една от най-младите в света: над 70% от самолетите са ултра-ефективни Airbus A321neo със средна възраст 4.5 години и с технологии за допълнителни икономии на гориво. Компанията си е поставила амбициозната цел да намали въглеродния интензитет с 25% до 2030 г. и да осигури 10% устойчиво авиационно гориво (SAF) за полетите си до същата година.

Пътят към въглеродна неутралност

Дългосрочната стратегия на Wizz Air за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. стъпва върху три основни стълба: полети – около 30% намаление на емисиите чрез нови технологии и подмяна на флотилията; гориво – приблизително 53% чрез използване на устойчиво авиационно гориво; и отпечатък – близо 4% чрез модернизация на управлението на въздушното движение.

С тази награда Wizz Air показва, че бъдещето на авиацията може да бъде не само бързо и удобно, но и екологично отговорно – нов стандарт за цялата индустрия.

