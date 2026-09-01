Шефът на СДВР с шокиращи подробности за голямата имотна измама в центъра на София

Предотвратен е опит за извършване на сделка с имущество на починала българска гражданка, информацията за сделката е получена в СДВР на 10 август. С цел проверка на информацията са проведени различни по вид и обем оперативно издирвателни мероприятия. В резултат на провеждането им е получена информация, че предстои да се извърши сделка с имот на гражданката. В резултат на това са задържани 8 граждани - пет мъже и три жени, българи, като всеки един от тях е имал различна роля.

Това заяви директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Николай Пелтеков.

"Възрастта им варира от 21 до 72 години, Интересното в случая е, че българският гражданин, който прави опит да продаде имота се е сдобил с неистинско завещание на починалата, която почива през 2008 година. През 2020 година обявява завещанието пред нотариус в град Враца, след което получава констативен нотариален акт.

Веднага след получаването една част от земите ги продава на територията на град Козлодуй, а днес прави опит да продаде имот в центъра на град София. През 2022 година колеги се усъмняват в истинността на завещанието и започват проверка. Потвърждава се, че завещанието е неистинско, предвид че наказанието е под 3 години, разпоредбите предвиждат самото наказание да бъде заменено с административно такова, глоба е наложена на лицето в размер на 1000 лева", каза още Пелтеков.

Имало ли е наследници, как се е стигнало до имота

"Има наследник, племенница, която е под пълно запрещение в специализиран дом на територията на град Смолян. Сигналът е постъпил на 10 август, в рамките на дни е положен голям обем работа, дали има замесени служители от други институции, и какво е станало с продадените земи в Козлодуй предстои да се установи", каза Пелтеков.

"Предвид, че апартамента се намира в идеалната част на София, стойността му е много голяма. Трима от задържаните при акцията са известни за предишни прояви, от рода на кражби, обсебване, управление на МПС след алкохол,. едно от лицата има проява за предоставяне на неверни данни за ползване на средства от ЕС, и са осъждани", каза още шефът на СДВР.

Купувачът не е знаел, че купува имот чрез измама. Необходимо е малко време да се установи ролята на всеки един от тях, каза още той.