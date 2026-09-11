Всичко по темата имотни измами

Полицията спря голяма имотна измама. Трима са в ареста
Престъпната дейност е била прикривана зад легалната работа на инвестиционен посредник
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Престъпната дейност е била прикривана зад легалната работа на инвестиционен посредник
Полицията вчера арестува 5-има мъже и 3 жени
5 мъже и 3 жени са имали всеки своята роля в схемата
Иззети са фалшивите документи
Ще ги познаете по примката за "бързото капаро"