Всичко за Мутафчиев

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Русе срещу Мутафчиев

Русе срещу Мутафчиев

Ситуацията в театралната гилдия продължава да се усложнява. След като част от трупата на Народния поиска оставката на Христо Мутафчиев като шеф на СА...

24 февруари | 19:35
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