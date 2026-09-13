Скандал. Христо Мутафчиев подгони с тежки думи шефката на НДК
Отправи много остри обвинения и заплаши със съд
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Отправи много остри обвинения и заплаши със съд
Проблемите, които може да настъпят есента
Всички директори са принудени да се оправят сами и буквално да оцеляват, написа във ФБ председателят на Съюза на артистите
Има много недомислени действия в заповедта и голяма част от колегите в страната са объркани, каза актьорът
Моля, инициирайте незабавен диалог с всички от застрашените гилдии, за да можем заедно да се справим с проблемите, призова актьорът
Ситуацията в театралната гилдия продължава да се усложнява. След като част от трупата на Народния поиска оставката на Христо Мутафчиев като шеф на СА...
Събраха 9400 лева за млади таланти от Ямбол "Когато дойда в България, ще те науча да ходиш по опънато въже. Ще започнем на височина от два фута и ще...