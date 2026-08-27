Любопитно

Голяма радост за Евгени Будинов

Актьорът е на седмото небе

Голяма радост за Евгени Будинов
27 авг 26 | 11:39
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Григор Атанасов

Голяма радост за Евгени Будинов! Актьорът и съпругата му Поля станаха родители на момиченце.

"Роди се нашата Жара. Дете на любовта", написа развълнуваният Будинов в социалните мрежи.

Той не скри и огромната си благодарност към любимата си.

"Поля Будинова, ти си повече от сбъдната мечта. Благодаря ти, мое силно, смело момиче. Благодаря ти, че залепи крилете ми", добави актьорът.

Двамата сключиха брак в началото на годината, като и тогава актьорът избра социалните мрежи, за да съобщи новината с чувство за хумор.

„Оженихме се. Скандал: по любов. Без PR, без сценарий, без дубли“, написа тогава той.

Това е втори брак и за Евгени Будинов, и за Поля. От предишната си връзка актьорът има две деца – Александър и Белла.

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Автор Григор Атанасов

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