Всичко за Евгени Будинов

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Хъш се прави на Сталин

Хъш се прави на Сталин

Евгени Будинов, който от години трупа червени точки като един от хъшовете на Морфов в Народния, копира мустаците на Сталин в "На педя от земята". Сцен...

10 септември | 22:00
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