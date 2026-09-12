Голяма радост за Евгени Будинов
Актьорът е на седмото небе
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Актьорът е на седмото небе
Новината за годежа предизвика бурни реакции в социалните мрежи
Драмата в Народния трещи
Десислава Атанасова пуска жалба за дискриминация
Жертва на режисьора стана актьорът Евгени Будинов
Специален гост в шоуто бе Змията от втори сезон
Въпросът е какво се случва, какви са целите и кой какво иска да постигне
Актьорът депутат в ново драматично амплоа
Страхотният актьор е БКП демон на гранична застава в "На педя от земята" Евгени Будинов, който за повечето си колеги и авери е "най-добрият човек, ко...
Евгени Будинов, който от години трупа червени точки като един от хъшовете на Морфов в Народния, копира мустаците на Сталин в "На педя от земята". Сцен...
Максим Генчев показва за първи път филма си "На педя от земята" навръх 9 септември Евгени Будинов е зъл гений на гранична застава от средата на минал...
"Корпус 2" се родил в скайпа, казва актьорът
София. Евгени Будинов, изиграл срамежливия научен сътрудник от БАН Кирчо в сериала "Етажна собственост" по Нова, се жени този уикенд в Банкя. Избраниц...