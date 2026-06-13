Поезията на легендарния Тил Линдеман за първи път на български език
Издателство „Скрибенс“ представя „100 стихотворения“
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Издателство „Скрибенс“ представя „100 стихотворения“
Групата Rammstein потвърди, че е записала нов студиен албум през пандемията
Съвместният проект на вокалиста на Rammstein Тил Линдеман и Петер Тегтгрен - Lindemann, издаде първия си сингъл - "Praise Abort". Клипът към песента...