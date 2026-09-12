Милица Гладнишка и Люси Дяковска с оферта за Евровизия
Могат да бъдат водещи, заявиха те по време на концерт в Бургас
Следете всички новини, анализи и коментари за Люси Дяковска. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Могат да бъдат водещи, заявиха те по време на концерт в Бургас
Самопризнанията на певицата-риалити звезда
Наградата на Дяковска е 100 хиляди евро
Била е няколко седмици в австралийската джунгла
Певицата се е разделила с танцьорката Марчела
Двете съобщиха за любовта си в средата на юни
Небесата се отвориха за мен, каза певицата
Поп звездата няма да пее по Коледа, с доброволци възстановява "Кайлъка"
Мария Игнатова и Ненчо Балабанов за първи път ще бъдат рамо до рамо като водещи БУЛФОТО
В Плевен свършиха билетите за мюзикъла с участието на звездата от „Hoy ейнджълc" Разпродадоха се билетите за второто издание на „Вечер на мюзикъла с...
Разпродадоха се билетите за второто издание на „Вечер на мюзикъла с Люси Дяковска" в Плевен, съобщиха от местната филхармония. Певицата ще излезе на с...
Люси с баща си Любомир Дяковски, известния оперен певец, роден в Дупница
Люси Дяковска разкри шокираща новина - била изнасилена, когато е на около 18 години. Ужасяващата случка станала в родния й град Плевен. В заведение н...