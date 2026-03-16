Почитаме светците Савин и Папа. Не се дават пари назаем

На 16 март почитаме светите мъченици Савин и Папа.

Свети мъченик Савин Хермополски е бил знатен египетски християнин, който по време на гоненията при император Диоклециан е бил подложен на мъчения и удавен в река Нил заради вярата си.

Свети мъченик Папа е живял в град Ларанда по същото време и след жестоки изтезания заради изповядване на християнството е бил завързан за дърво, което по чудо разцъфнало в момента на смъртта му. В този ден има различни вярвания.

Ако през деня е слънчево, тогава лятото ще бъде топло, а есента ще бъде богата на реколта.

Според други вярвания е забранено да се обработва земята.

Даването на пари назаем също не се препоръчва тъй като се е смятало, че това може да доведе до финансови затруднения през цялата година.

