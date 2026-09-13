Всичко за Назаем

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Днес не давайте нищо назаем!

Днес не давайте нищо назаем!

На 3 февруари православната църква почита Свети Симеон Богоприимец и Анна пророчица. Традицията повелява на Симеоновден да не се дава назаем и да не с...

03 февруари | 7:18
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Учим назаем в две държави

Учим назаем в две държави

В Дания следваш безплатно, но разходите за живот стигат 900 евро Къде да учи детето - у нас или в чужбина? Обикновено някъде около 11 клас повечето к...

17 октомври | 7:05
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