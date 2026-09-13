Почитаме светците Савин и Папа. Не се дават пари назаем
Ако денят е слънчев, лятото ще е топло
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Ако денят е слънчев, лятото ще е топло
На 3 февруари православната църква почита Свети Симеон Богоприимец и Анна пророчица. Традицията повелява на Симеоновден да не се дава назаем и да не с...
В Дания следваш безплатно, но разходите за живот стигат 900 евро Къде да учи детето - у нас или в чужбина? Обикновено някъде около 11 клас повечето к...
На 1 септември православната църквата отбелязва Симеоновден. Християнският празник в чест на св. Симеон Стълпник и неговата майка Св. Марта. Симеонов...