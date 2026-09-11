Днес България свежда глава пред Апостола. Ето къде ще има чествания
189 години от рождението на Левски
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189 години от рождението на Левски
Емилиан бил роб и тайно изповядвал християнската вяра
Това е отговорност, коментира една от тях, Христина Богданова
Петото издание на летния културен фестивал на София започва с концерт на Васил Найденов
Изключителният певец излиза на 18 юли в НДК
София. Днес Църквата чества паметта на света великомъченица Марина (Маргарита). Девойката била дъщеря на езически жрец в Антиохия Писидийска. Баща й я...