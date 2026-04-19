Машинен хаос в Стара Загора още в началото на изборния ден

Изборният ден в област Стара Загора започна навреме, но е белязан от сериозни проблеми с машинното гласуване. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия Теодора Крумова.

По думите й всички секции са отворили, но в голяма част от тях машините не функционират нормално и не отпечатват бюлетини. Проблемите не са изолирани, а засягат почти цялата област, което създава напрежение още в първите часове на вота.

„Комисиите се опитват да работят, но машините масово дефектират и не пускат бюлетини“, заяви Крумова. В много секции се налага преминаване към хартиено гласуване, което води до забавяния и струпване на избиратели. Сигнали за неизправности продължават да постъпват от различни населени места.

В 27-и МИР - Стара Загора право на глас имат 279 761 избиратели. Общо 500 секционни комисии обслужват вота, като в 360 от тях е предвидено машинно гласуване, а подвижните секции са 11. Именно там се отчита най-сериозният срив.

В изборите участват 24 партии и коалиции, а кандидатите в района са 256, които се борят за 11 депутатски места. На този фон техническите проблеми поставят под въпрос нормалното протичане на изборния процес и могат да окажат влияние върху избирателната активност в региона.

