Вотът свърши! Ето съдбата на Урсула

Урсула фон дер Лайен удари звучен шамар на опозицията в ЕК.

Първият вот на недоверие срещу нея днес беше внесен от крайнодясната група „Патриоти за Европа“, която обвини Фон дер Лайен в прекомерна регулация и в съкращения на селскостопанските субсидии. Предложението беше отхвърлено с 378 гласа „против“ и 179 „за“.

Вторият вот, внесен от радикалната левица, беше мотивиран от позицията на Комисията по ситуацията в Ивицата Газа, политиките ѝ за опазване на околната среда и търговските споразумения на ЕС. И този вот не успя да събере достатъчна подкрепа – 383 гласа „против“ и 133 „за“.

След двата неуспешни опита за отстраняването ѝ, Фон дер Лайен запазва мандата си начело на Европейската комисия, като това затвърждава подкрепата на центристките и проевропейските формации в Европарламента.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com